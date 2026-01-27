Военная мощь и культурное великолепие на грандиозном параде. Так в Индии отметили 77-й День Республики. Страна..

Индия отметила День Республики грандиозным парадом с пони и верблюдами

Военная мощь и культурное великолепие на грандиозном параде. Так в Индии отметили 77-й День Республики. Страна отказалась от статуса доминиона 26 января 1950 года. Этот день знаменует собой принятие конституции.

В параде в Нью-Дели каждая сцена отражает региональное наследие и традиции. Зрители приветствуют акробатов на мотоциклах из военизированных формирований, выполняющих смелые трюки.

Кроме того, центральное место в торжественных шествиях заняли животные. Среди них верблюды, пони, собаки и птицы, которые либо идут рядом с марширующими войсками, либо везут военных на себе.

К примеру, подразделения на двугорбых верблюдах и пони подготовлены для операций в высокогорных районах Гималаев.

Также в параде участвуют служебные собаки из сил реагирования на стихийные бедствия, а ещё — чёрные коршуны — вид, обитающий в этом регионе.

В качестве главных гостей на торжествах присутствуют лидеры Европейского союза Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Ожидается, что вскоре они объявят о завершении переговоров по долгожданному торговому соглашению между Индией и ЕС. Его обе стороны назвали историческим на фоне напряжённых отношений с США.

Соглашение откроет путь к свободной торговле товарами между Индией и блоком из 27 европейских стран. На их долю приходится около четверти мирового ВВП и два миллиарда потребителей.

Между тем, тысячи зрителей собрались на пограничном переходе с Пакистаном в Пенджабе, чтобы стать свидетелями традиционной церемонии спуска флагов. Она знаменует завершение празднования Дня Республики.

Церемонию проводят пограничные силы Индии и Пакистана. Она включает синхронные построения, культурные представления и церемониальное спускание двух национальных флагов перед закрытием пограничных ворот.

