На Филиппинах затонул паром: не менее 15 погибших

Пассажирский паром затонул на юге Филиппин. Погибло, по меньшей мере, 15 человек. Ещё 316 пассажиров спасли. Более 40 числятся пропавшими без вести.

Всего на борту находилось 359 человек, включая 27 членов экипажа. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Пострадавших привезли в порт города Исабелла, где им оказали медицинскую помощь. Это видео опубликовали власти провинции Басилан.

Как сообщают, паром следовал из города Замбоанга в город Холо в провинции Сулу. Он перевернулся рано утром в понедельник примерно в полутора километрах от побережья провинции Басилан.

Причиной, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Ведётся следствие. При этом сообщают, что признаков перегрузки не было, и судно прошло проверку безопасности перед выходом в рейс.

Филиппины состоят более чем из 7000 островов, при этом регион часто накрывают штормы. Инциденты с паромами здесь не редкость. Ежегодно в ходе них гибнут десятки людей.

