Тело последнего израильского заложника вернули домой

Тело последнего израильского заложника Рана Гвили вернули домой. Его мать поблагодарила всех, кто этому способствовал.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа, (посланников США Стива) Виткоффа и (Джареда) Кушнера. И, конечно же, Биби Нетаньяху. Они обещали мне вернуть моего сына домой, и они вернули его домой. Мы чувствуем облегчение, он вернулся домой, и это лучшее, что с нами случилось. Большое спасибо».

Тело полицейского Рана Гвили оставалось в Газе более 840 дней. Мужчину убили в ходе нападения 7 октября. В то время он был не на службе, восстанавливаясь после ранения. Ган погиб, сражаясь с боевиками ХАМАС.

Его тело обнаружили и опознали израильские военные.

Возвращение останков может проложить путь к частичному открытию КПП Рафах между Газой и Египтом – главного пути из анклава во внешний мир. Это было ключевым условием начального этапа плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны на палестинской территории.

А это Тель-Авив. Здесь люди собрались на площади, чтобы поделиться своей печалью, радостью и надеждой после того, как Израиль вернул останки последнего заложника.

[Мирла Гал, жительница Тель-Авива]:

«Это огромная радость. К сожалению, это заняло слишком много времени. И он вернулся как мёртвый заложник. Но даже несмотря на то, что он погиб, мы очень рады, что он вернулся домой и что мы наконец завершили эту миссию».

Площадь, расположенная между городской публичной библиотекой, музеем и судом, получила название площадь Заложников, поскольку после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года она стала местом собраний, протестов и празднований.

В центре были установлены большие цифровые часы, отсчитывающие дни, часы, минуты и секунды с тех пор, как палестинская группировка боевиков совершила нападение на южные израильские районы, убив 1200 человек и захватив более 250 в плен.

