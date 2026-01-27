11 человек стали жертвами вооружённого нападения на футбольном матче в мексиканском городе Саламанка. Ещё 12 человек..

11 человек погибли в результате вооружённой атаки на футбольном матче в Мексике

11 человек стали жертвами вооружённого нападения на футбольном матче в мексиканском городе Саламанка. Ещё 12 человек получили ранения.

Инцидент произошёл в воскресенье. Приехавшая на стадион группа вооружённых людей открыла огонь.

Патрисия Баррон, мать юноши, ставшего свидетелем нападения, рассказала о пережитом. Ранее другой её сын пропал без вести.

[Патрисия Баррон, мать свидетеля]:

«Сын позвонил мне, испуганный. Он сказал: «Мама, здесь напали на людей. Несколько человек погибли. Пусть пришлют Национальную гвардию. Мы спрятались. Нам страшно».

Штат Гуанахуато давно стал одним из самых неблагополучных регионов Мексики. Здесь идут ожесточённые войны за контроль над территориями между конкурирующими наркокартелями. Мэр Саламанки запросил помощи у президента Мексики в борьбе с насилием.

Гуанахуато граничит со штатом Халиско, чья столица, Гвадалахара, входит число городов, которые примут Кубок мира по футболу в этом году.

