Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин с 15 до 25% на импорт ряда южнокорейских..

Трамп повышает пошлины для Южной Кореи после задержек с торговым соглашением

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин с 15 до 25% на импорт ряда южнокорейских товаров. Среди них автомобили, пиломатериалы, фармацевтические препараты и другие товары. Такое решение он принял несмотря на то, что обе страны – близкие союзники и крупные торговые партнёры.

Трамп обвиняет законодательный орган Южной Кореи в затягивании принятия торгового соглашения, достигнутого в прошлом году.

Официальные лица в Сеуле заявили, что новость о повышении пошлин стала для них неожиданностью. Они также сказали, что это ставит под удар альянс и торговое партнёрство с США в условиях угроз безопасности и стабильности.

Эта небольшая группа протестующих вышла, чтобы выразить недовольство действиями Вашингтона.

[протестующий]:

«В Южной Корее наши законы требуют общественных консультаций, двухпартийного обсуждения и оценки экономической целесообразности той или иной меры».

Напомним, в июле прошлого года Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён достигли принципиального соглашения о том, что Сеул направит инвестиции в США на сумму 350 миллиардов долларов. В обмен Вашингтон пообещал снизить пошлины.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Между тем, правящая партия Южной Кореи уже заявила, что готова сотрудничать с оппозицией для ускорения принятия пяти законопроектов, которые сейчас находятся на рассмотрении парламента. Они позволят осуществлять инвестиции в Соединённые Штаты.

Впрочем, это не спасло акции южнокорейских автопроизводителей от падения. Так, акции Hyundai Motor подешевели на 4,8%, а Kia Corp – на 6%. Позже их стоимость частично восстановилась.

Короткая ссылка на эту страницу: