Как британские инженеры тестируют высокотехнологичные поезда

Это новый поезд Class 701 Aventra, построенный в Великобритании. Прежде чем начнётся эксплуатация, его будут тестировать..

Это новый поезд Class 701 Aventra, построенный в Великобритании. Прежде чем начнётся эксплуатация, его будут тестировать на специально оборудованном испытательном полигоне на заводе Alstom в Дерби.

А в этой лаборатории проверяют, как работают бортовые системы. Для этого в цифровом виде моделируют движение поезда без его физического присутствия.

[Дэвид Кокс, сотрудник компании Alstom]:

«Хотя это ненастоящий поезд, можно прийти сюда и почувствовать себя так, будто стоишь в поезде, можно слышать и видеть различные аспекты его работы».

Инженеры тестируют систему информирования пассажиров. Она управляет аудио- и видеообъявлениями, экранами, табло и внешними знаками, которые отображают пункт назначения и информацию о маршруте.

[Джабин Юсаф, сотрудница компании Alstom]:

«У нас есть физическая дверь, а также TFT-экраны. Есть и внешний фронтальный дисплей, расположенный в передней части поезда. Мы тестируем различные системы и интегрируем различные подсистемы, проверяя их работу».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В лаборатории также тестируют системы безопасности и сигнализации, включая Европейскую систему управления движением поездов ETCS. Она передаёт необходимые данные в реальном времени на бортовой компьютер поезда.

[Ибтихадж Юсуф, сотрудник компании Alstom]:

«Поэтому на путях будут установлены небольшие датчики, мимо которых проезжает поезд. Система ETCS будет считывать данные и получать информацию о том, где находится следующая станция, как далеко она расположена, сколько дверей нужно открыть и когда начать торможение».

Многими функциями, такими как торможение, открытие дверей и регулировка скорости в соответствии с ограничениями, раньше управлял только машинист. Теперь всё это может делать бортовой компьютер.

Впрочем, о беспилотных поездах речи пока нет. Сотрудники компании считают, что машинист по-прежнему должен всё контролировать. К тому же пассажирам так будет спокойнее.

Короткая ссылка на эту страницу: