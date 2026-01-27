fb pixel
Австралийская радиостанция приглашает работать ведущими инвалидов

Общественная радиостанция в австралийском городе Алис-Спрингс даёт возможность выходить в эфир людям с инвалидностью. Энди Харрисон, страдающий генетическим заболеванием, ведёт одну из дневных программ.

[Энди Харрисон, сотрудник радиостанции]:
«Как посол людей с инвалидностью я получил возможность сказать другим молодым людям: если вы хотите запустить собственную программу, приходите к нам на радио, и мы вас обучим».

Обучение инвалидов радиовещанию спонсируют австралийские благотворительные организации.

[Энди Харрисон, сотрудник радиостанции]:
«Теперь у нас на радио пять дней в неделю работают до четырех-пяти ведущих с инвалидностью».

Эта инициатива стала частью общенациональных усилий, направленных на привлечение большего числа инвалидов к работе в СМИ.

[Бенджамин Эрин, менеджер радиостанции]:
«Видение нашей радиостанции такое: “Много голосов на одной частоте”. Мы хотим, чтобы созданные нами СМИ и контент отражали разнообразие голосов в нашем сообществе».

На этой радиостанции инвалиды также ведут передачи, посвящённые аниме, спортивным событиям и музыке. Слушатели тепло принимают всех ведущих.

