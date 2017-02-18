Конкурс Best of Russia: лучшие снимки, сделанные в России

[Ольга Свиблова, галерист]:

«Это фотографии, сделанные фотографами неравнодушными. Часто забитые проблемами, мы теряем чувствительность к прекрасному, к боли. Тут она сохраняется и аккумулируется. Ведь фотография – это не механика. Это не (просто) поставил камеру».

Чем жила Россия на протяжении года? Конкурс фоторабот Best of Russia представляет самые ценные моменты, запечатлённые на территории страны в 2016-м.

Из 25 тысяч присланных работ в финал отобрали около 400. Участников не делят на профессионалов и любителей.

Один из лауреатов – молодой отец Александр Федосов. По профессии инженер-конструктор. Этот снимок мужчина сделал во время семейного отдыха в Кабардино-Балкарии этим летом.

На снимке — кавказский тур на фоне горы Дыхтау, второй по высоте в России после Эльбруса. Нужного кадра ждал около часа. Незадолго до этого в горах прошли дожди, сошли сели.

[Александр Федосов, лауреат конкурса]:

«Я подумал, что будет очень интересно сфотографировать тура на маренном гребне. Чтобы вот здесь были облака, и как будто из ничего вылезала гора. Фотографировать пришлось очень долго. То облака были не той формы, то сам тур стоит как-то неправильно. Потом встал правильно, но однорогий».

А это работа краснодарского студента последнего курса факультета фотографии Дмитрия Александрова. Свои творения на конкурс Best of Russia юноша присылает не первый год. Но именно сейчас ему улыбнулась удача.

На снимке — дядя Миша, известный во всём Краснодаре. Этот 67-летний дедушка – беженец из Нагорного Карабаха. То, что кажется студийной фотографией, сделано на улице на фоне стены.

[Дмитрий Александров, студент-фотограф]:

«Его можно за день несколько раз увидеть. Он не сидит на месте. Меня вдохновила его история. Человек с 1970х годов живёт на улице. Он не сломлен. Он стоял не статично. Рассказывал мне про свою судьбу. В этот момент он завершил рассказ о том, как он потерял свою семью, и после этих слов был сделан этот кадр».

Выставка проходит на «Винзаводе» до конца марта.