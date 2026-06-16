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В Албании снова протестуют против курорта, связанного с семьёй Трампа

В Албании снова протестуют против курорта, связанного с семьёй Трампа

В столице Албании тысячи людей вновь вышли на улицы против строительства элитного курорта на территории охраняемого..

Дата загрузки: 2026-06-16

В Албании снова протестуют против курорта, связанного с семьёй Трампа

В столице Албании тысячи людей вновь вышли на улицы против строительства элитного курорта на территории охраняемого природного комплекса Вьоса-Нарта. Проект поддерживает компания, связанная с Джаредом Кушнером – зятем президента США Дональда Трампа.

Участники акции несут национальные флаги и фигуры фламинго. Именно эти птицы стали символом протестов. Экологи предупреждают, что строительство на заболоченной прибрежной территории может нанести серьёзный ущерб местной экосистеме. В природной зоне обитают фламинго, тюлени и морские черепахи.

Природозащитники говорят, что реализация проекта может привести к исчезновению колонии фламинго в этом районе.

Премьер-министр Албании Эди Рама ранее заявил, что проект полностью законный, а природные места обитания животных сохранят.

Однако протестующие уверены, что решение приняли без достаточной прозрачности.

[Рушит Мара, участник протеста]:
«Это страна, где нет прозрачности в вопросах законов и экономического развития. Это лишь фасад страны, понимаете? Люди ждут процветания, а получают массовую эмиграцию».

[Джеральд Джари, участник протеста]:
«Нам нельзя продавать нашу страну, нашу землю другим инвесторам. Мы сами должны решать, что делать с нашей землёй. Мы гордимся Албанией. Мы хотим лучшей политики. Мы хотим больниц, школ и хорошей жизни для наших детей».

Акции против проекта продолжаются уже несколько месяцев. Они стали одной из самых заметных общественных кампаний в стране.

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