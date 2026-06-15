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Велосипедисты на пенни-фартингах побили четыре мировых рекорда в Лондоне

Велосипедисты на пенни-фартингах побили четыре мировых рекорда в Лондоне

Четыре новых мировых рекорда установили велосипедисты на пенни-фартингах на двухдневной велогонке «Ноктюрн» в Лондоне. Достижения зарегистрировал..

Дата загрузки: 2026-06-16

Велосипедисты на пенни-фартингах побили четыре мировых рекорда в Лондоне

Четыре новых мировых рекорда установили велосипедисты на пенни-фартингах на двухдневной велогонке «Ноктюрн» в Лондоне. Достижения зарегистрировал представитель Книги Гиннесса.

Первый рекорд побил Нил Лотон – основатель клуба «Пенни-фартинг», стремящегося возродить популярность британских велосипедов XIX века. Нил проехал на самом большом велосипеде пенни-фартинг. Причём ему понадобились специальные ходули, чтобы дотянуться до педалей.

[Нил Лотон, рекордсмен]:
«Я не видел педалей. Просто полагался на инстинкты, стараясь их вращать. Держал велосипед на прямой линии. И постоянно смотрел вперёд, на финишную черту».

Второй рекорд побили брат и сестра Фло и Финн Вудворд, проехав на самом маленьком пенни-фартинге.

Велосипедист Роджер Дэвис побил рекорд скорости на стометровке, преодолев дистанцию с завязанными глазами.

Четвёртый рекорд принадлежит Хенрику Хедстрёму. Он проехал 100 метров, жонглируя.

После этого прошла гонка на ретровелосипедах.

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