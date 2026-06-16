В Сиднее открыли пляж Куджи после нападения акулы в выходные

В Сиднее вновь открыли пляж Куджи, где в минувшую субботу акула напала на купальщицу. Спасатели наблюдают..

В Сиднее вновь открыли пляж Куджи, где в минувшую субботу акула напала на купальщицу. Спасатели наблюдают ещё бдительнее. Прибрежную зону также патрулируют беспилотники.

35-летняя пострадавшая купалась примерно в 30 метрах от берега. Её укусила акула длиной от трёх до четырёх метров. У женщины серьёзные травмы рук и нижней части левой ноги. Сейчас она в больнице в стабильном состоянии.

Некоторые местные жители теперь боятся заходить в воду.

[местный житель]:

«Я бы сейчас даже палец ноги не окунул, хотя раньше проплывал там несколько кругов. И я всегда держал в уме, нет ли поблизости акул. Но после этих выходных – нет, с меня хватит, я какое-то время в воду заходить не буду».

Ну а кому-то инцидент не помешает.

[местный житель]:

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«Я был в воде, наверное, часа за два до нападения. Это мог быть кто угодно, но это не остановит меня от купания. Как видите, сейчас работают дроны, они постоянно патрулируют, и нужно просто соблюдать правила. Если плавать между флажками, не плавать в мутной воде после дождя и прочее, вероятность того, что что-то подобное случится с вами, крайне мала».

[туристка]:

«Я немного нервничаю, и наверное буду держаться на мелководье, но я всё равно пойду купаться».

Куджи – символ прибрежного образа жизни Сиднея. Он находится к югу от знаменитого пляжа Бонди. Сиднейские пляжи славятся своими золотыми песками и живописными прибрежными скалами. Ежегодно они привлекают миллионы туристов со всего мира, поэтому безопасность на воде является для властей первостепенной задачей.

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