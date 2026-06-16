Власти Испании получили 900 000 заявок в рамках программы легализации мигрантов

Правительство Испании получило 900 000 заявок в рамках программы легализации мигрантов. Изначально власти ожидали получить полмиллиона запросов.

Приём документов начался в апреле и продолжится до конца июня. Некоммерческая организация по оказанию помощи беженцам CEAR ожидает, что к концу срока количество заявок превысит миллион.

По данным аналитического центра Funcas, в Испании живут и неофициально работают примерно 840 000 нелегальных мигрантов.

В январе этого года испанские власти одобрили программу легализации мигрантов. Госсекретарь по вопросам миграции Пилар Кансела Родригес сообщила, что государство способно обработать до миллиона заявлений. При этом, по её словам, не все заявки будут одобрены.

Между тем, как только мигрант подаёт запрос на убежище, ему выдают разрешение на проживание и работу сроком на один год. С апреля такой документ получили уже 360 000 мигрантов.

Экономический рост Испании за последние два года значительно опередил большинство европейских стран. Считается, что частично роль в этом сыграли мигранты. Они восполнили нехватку рабочей силы в таких ключевых секторах, как гостиничный бизнес и уход за пожилыми людьми. Вместе с этим вырос объём отчислений в систему социального обеспечения.

Программу легализации критикует испанская оппозиция. Она опасается, что будет расти преступность, а социальная инфраструктура окажется перегруженной. Кроме того, может увеличиться поток нелегальных мигрантов.

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