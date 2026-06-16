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Хоккейный клуб помогает беженцам-езидам привыкнуть к жизни в Австралии

Хоккейный клуб помогает беженцам-езидам привыкнуть к жизни в Австралии

Амир Абдалла – беженец-езид из Ирака. Ему пришлось спасаться от исламских боевиков. [Амир Абдалла, беженец

Дата загрузки: 2026-06-16

Хоккейный клуб помогает беженцам-езидам привыкнуть к жизни в Австралии

Амир Абдалла – беженец-езид из Ирака. Ему пришлось спасаться от исламских боевиков.

[Амир Абдалла, беженец]:
«Нам пришлось бежать из своего дома, из родного города, и прятаться в горах».

Теперь он живёт в австралийском городе Тувумба. У него есть свой дом, а ещё он вратарь местного хоккейного клуба. Амир говорит, что хоккей помог ему адаптироваться к жизни в новой стране.

В Тувумбе проживает крупнейшая в Австралии община езидов. Местная хоккейная ассоциация запустила общественную программу помощи беженцам.

[Джесси Маккартни, сотрудник хоккейной ассоциации Тувумбы]:
«У этих людей сложные обстоятельства, и они считают, что спорт поможет им лучше влиться в сообщество».

Чинар Али приехала в Австралию два года назад.

[Чинар Али, беженка]:
«Очень трудно, когда приезжаешь в другую страну и ничего о ней не знаешь».

Али говорит, что хоккей помог ей сблизиться с местными жителями.

[Чинар Али, беженка]:
«Они очень нам помогают. Не только учат играть в хоккей. Они помогают нам научиться правильно вести себя и заводить новых друзей».

Общение также позволяет беженцам быстрее учить английский язык.

[Амир Абдалла, беженец]:
«Эти люди стали частью моей жизни, моей семьёй».

За три года существования проекта помощь получили более 140 беженцев-езидов.

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