Амир Абдалла – беженец-езид из Ирака. Ему пришлось спасаться от исламских боевиков. [Амир Абдалла, беженец

Хоккейный клуб помогает беженцам-езидам привыкнуть к жизни в Австралии

Амир Абдалла – беженец-езид из Ирака. Ему пришлось спасаться от исламских боевиков.

[Амир Абдалла, беженец]:

«Нам пришлось бежать из своего дома, из родного города, и прятаться в горах».

Теперь он живёт в австралийском городе Тувумба. У него есть свой дом, а ещё он вратарь местного хоккейного клуба. Амир говорит, что хоккей помог ему адаптироваться к жизни в новой стране.

В Тувумбе проживает крупнейшая в Австралии община езидов. Местная хоккейная ассоциация запустила общественную программу помощи беженцам.

[Джесси Маккартни, сотрудник хоккейной ассоциации Тувумбы]:

«У этих людей сложные обстоятельства, и они считают, что спорт поможет им лучше влиться в сообщество».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Чинар Али приехала в Австралию два года назад.

[Чинар Али, беженка]:

«Очень трудно, когда приезжаешь в другую страну и ничего о ней не знаешь».

Али говорит, что хоккей помог ей сблизиться с местными жителями.

[Чинар Али, беженка]:

«Они очень нам помогают. Не только учат играть в хоккей. Они помогают нам научиться правильно вести себя и заводить новых друзей».

Общение также позволяет беженцам быстрее учить английский язык.

[Амир Абдалла, беженец]:

«Эти люди стали частью моей жизни, моей семьёй».

За три года существования проекта помощь получили более 140 беженцев-езидов.

Короткая ссылка на эту страницу: