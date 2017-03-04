Назад в будущее к любимым технологиям на выставке в Барселоне

17 лет назад Nokia 3310 была неоспоримой звездой среди мобильных телефонов. Она была стильной, модной и главное – маленькой. В те дни это был критически важный параметр.

Времена и требования к телефонам изменились. Но этот телефон, похоже, не собирается уходить в прошлое. На выставке Mobile World Congress в Барселоне компания Nokia представила обновлённую версию 3310.

Стенд сразу начал пользоваться популярностью. Особенно среди желающих поиграть в змейку.

[Адам Абду, посетитель из Ганы]:

«Я просто в восторге. Всплывает столько хороших воспоминаний. Когда-то это был мой самый первый телефон. В те дни никто не знал, что такое смартфон».

В 2014 году финская компания Nokia, в прошлом — лидер индустрии, продала своё подразделение мобильных телефонов Microsoft.

На выставке она представляет целую серию новых смартфонов на базе

Android. Но звездой шоу стала именно модель 3310.

Как и 17 лет назад, главное преимущество этих телефонов – продолжительное время работы батареи: 22 часа в режиме разговора или месяц в режиме удержания.

Сколько же хотят за ностальгию? Приблизительно 52 доллара США.

Ещё одна ностальгическая новинка — Blackberry Key One. Дизайн телефона напоминает о тех временах, когда эта модель с механической QWERTY-клавиатурой была на пике популярности.

[Джошуа Вергара, эксперт в области технологий]:

«Я вижу это в киноиндустрии, музыке и других сферах. Это называется интертекстуальность. Мы берём вещи из прошлого и пытаемся добавить в них что-то новое». [Роджер Чен, эксперт в области технологий]:

«Да, возвращение старых названий – это большой тренд. Voltron – классический персонаж мультиков 80-х годов, снова популярен на Netflix».

Mobile World Congress – это крупнейшее мероприятие в сфере мобильных телефонов.