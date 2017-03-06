06 марта 2017

В Праге восстановят старинную карусель XIX века

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В пражском парке Летна за закрытыми ставнями прячется старинная карусель. Построили её в 1894 году, и более ста лет она исправно катала детишек. Помнят старую добрую карусель большинство столичных жителей. Но десять лет назад она сломалась.

Теперь же аттракцион отреставрирует Национальный технический музей. Он приобрёл карусель в 2004 году. С тех пор собирал пожертвования и просил субсидии на ремонт. И вот нужная сумма набралась.

[жительница Праги]:
«Я так рада этому и с нетерпением жду, когда снова смогу взглянуть на карусель и прокатиться».

Изначально карусель была механической. В 30-м году прошлого века платформу начал вращать электродвигатель. Позже в дополнение к традиционным лошадкам добавили миниатюрные автомобили. Но именно лошади делают эту карусель особенной.

[Карел Ксандр, директор Национального технического музея]:
«Уникальность карусели в том, что она отличается от более младших — таких, как на Монмартре в Париже, в Баварии, или от карусели в Нью-Йорке, которую построили в 1929-м. Там лошади вырезаны из дерева и покрашены. Но в Летне у деревянных лошадок есть грива и даже шерсть».

Как ожидается, карусель отреставрируют к 2018 году. Однако кататься на старинном аттракционе можно будет только по выходным и в праздники. Таким образом его хотят сберечь ещё на сто лет.

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