06 марта 2017

Шлем помогает определить тип инсульта

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Профессор Майкл Нильссон знает на практике, что при лечении инсульта критически важна срочность.

Чем быстрее реакция, тем больше шансов сократить область поражения. А это означает, что пациент будет восстанавливаться тоже быстрее.

Нильссон и его команда из австралийского исследовательского института Сиднея тестируют новый шлем. Он помогает определить тип инсульта: ишемический или геморрагический. Первый вызван тромбом в мозговой артерии. Второй – кровоизлиянием. И при каждом нужен определённый тип лечения.

[Майкл Нильссон, профессор исследовательского института]:
«Важно знать: кровоизлияние это или тромб. Сегодня в больницах есть средства, чтобы тромб устранить».

Шлем испускает слабое микроволновое излучение, которое помогает установить поражённые участки.

[Майкл Нильссон, профессор исследовательского института]:
«Этот шлем может появиться в машинах скорой помощи по всему миру. Это может быть революция».

Точность диагноза очень важна. Например, если произошло кровоизлияние, а пациенту введут препарат для рассасывания тромбов, последствия могут быть губительными.

Поэтому обычно человека доставляют в больницу, делают томографию, и уже потом назначают лечение.

Если же диагноз можно будет поставить в первые минуты, то и лечение будет в разы эффективнее.

[Майкл Нильссон, профессор исследовательского института]:
«В лучшем случае вы сможете подняться на ноги в тот же день и поехать домой».

Волонтёр Рейчел сама перенесла инсульт. Она говорит, что быстрый диагноз спасителен.

[Рейчел, волонтёр]:
«Диагноз нужен как можно раньше. Чем быстрее его поставят, тем больше шансов, что вы выздоровеете».

Устройство будут тестировать в отделениях скорой помощи. Затем, если всё пройдёт успешно, такими шлемами оборудуют скорые помощи по всей Австралии.

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