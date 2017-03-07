07 марта 2017

«Умные» вертикальные фермы вдохновляют горожан на садоводство

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Сара – постоянная посетительница кафе в тихом районе Мумбаи. Причина, по которой она снова и снова сюда возвращается, — возможность самой нарвать шпината для салата.

Зелень растёт на вертикальной ферме, расположенной у открытой террасы заведения.

[Сара, посетительница кафе]:
«Каждый раз еда свежая. Они используют свежие овощи, срезают их прямо здесь. Что-то растёт здесь, некоторые овощи и фрукты покупают на рынке. Мне нравится, что каждый раз, когда я заказываю салат, они приносят что-то новое».

Владелец кафе говорит: посетителям нравится эта концепция.

[Амин Шейх, владелец кафе]:
«Здесь в городе люди строят, строят и строят. А эта ферма предоставила нам возможность делать то, чего мы всегда хотели, — выращивать самостоятельно. Система включает замкнутый водоворот, вода сама о себе заботится. Когда клиенты приходят, то с порога спрашивают: «Это у вас что: базилик, мята, шпинат?»».

«Умную» ферму разработала дизайнерская студия в Мумбаи. Её сотрудники говорят: хотели позволить людям создавать огороды в замкнутых пространствах. Например, на балконах.

[Арун Радж, основатель студии]:
«Мы обнаружили, что на рынке нет продукции, которая помогала бы людям выращивать еду у себя дома».

Подставки под растения разработаны так, чтобы минимизировать использование земли. Водная система почти автономная. То есть растения нужно поливать только раз в неделю. Есть также возможность добавить освещение, если выращивать нужно в помещении.

В настоящее время такой вертикальный сад стоит около 150 долларов.

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