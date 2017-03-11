Летающий концепт-кар представили на автошоу в Женеве

В мире технологий на пике популярности — дроны. А как насчёт вашего собственного летающего автомобиля?

Именно такой концепт представили на Женевском автосалоне. Этот небольшой электрокар под названием Pop.Up – детище Airbus и Italdesign. Его разработали с мыслью разгрузить дороги больших городов.

Машина состоит из трёх модулей. Основной – это пассажирский салон. К нему по необходимости крепятся либо платформа с колёсами, либо модуль для полётов.

Управлять летательным аппаратом можно при помощи специального приложения.

[Матиас Томсен, представитель Airbus]:

«Это система управления через приложение или другое устройство. У нас есть технология, которая идентифицирует вас, когда вы садитесь в салон. Есть большой экран, на котором показывается, что происходит. У вас есть доступ к своему контенту. Вы можете немного отдохнуть во время поездки».

Главная преграда для таких технологий – отсутствие необходимой инфраструктуры.

[Матиас Томсен, представитель Airbus]:

«Её нужно немного, но она должна быть заложена в проекты городского планирования. А на это нужно время».

По задумке, модули для поездки или полёта сами прибывают к капсуле. Программа также сама определяет наилучший маршрут и способ передвижения.

Наземный вариант электрокара может разогнаться до 100 километров в час. На одной подзарядке он проедет 130 километров. В воздухе машина также способна достичь сотни. А пролететь сможет не более 100 километров.