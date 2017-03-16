Теперь бытовым приборам можно будет отправить СМС

В современном так называемом «умном» доме можно приглушить свет, заказать в магазине зубную пасту или сказать детям отправляться спать, используя небольшой громкоговоритель, подключенный к беспроводной сети.

Но теперь мы можем общаться с бытовыми приборами не только через голосовые команды.

Несколько крупных производителей домашней электронной утвари решили воспользоваться услугами небольшой сингапурской компании. Она предлагает услугу отправки технике простых текстовых сообщений.

Например, используя WhatsApp, вы добавляете свой дом в список контактов. Затем пишете «включить кофеварку», «запустить пылесос в 17:00» или «установить духовку на 200 градусов в 18:30».

[Тоби Рукерт, глава Unified Inbox]:

«Это довольно забавно. Если посмотреть в свой Whatsapp или Viber, или Telegram, то можно увидеть, что вы написали своей жене, своим родственникам, а потом своему пылесосу, он уже почти как личность».

В список контактов устройства добавляются по своему серийному номеру или номеру телефона. Услугой можно воспользоваться через СМС, Twitter или 20 самых популярных мессенджеров. Управлять можно духовками, чайниками, замками, гаражными дверями, шторами, тостерами и садовыми дождевыми аппаратами.

Компания небольшая. Но уже получает заказы от крупных производителей, таких как Bosch.

Пользователи говорят: технология актуальна.

[жительница Сингапура]:

«Я не люблю использовать голосовые команды, поскольку иногда прибор может их распознать неправильно. Например, иногда говоришь Google одно, а в итоге делается другое, поскольку речь можно интерпретировать неправильно. А с текстовыми сообщениями будет точнее».

Компания также устанавливает свои передатчики на медицинские аппараты, подключенные к пациентам, чтобы передавать сообщения о состоянии здоровья человека родственникам или лечащему врачу.