ЮНЕСКО обеспокоена судьбой исторических памятников в Иране

Судьба объектов Всемирного наследия в Иране вызывает обеспокоенность у ЮНЕСКО. Там уже полторы недели идёт война,..

Судьба объектов Всемирного наследия в Иране вызывает обеспокоенность у ЮНЕСКО. Там уже полторы недели идёт война, которую Израиль и США ведут с азиатской страной. Пострадали уже четыре из 29 исторических памятников. В их числе – дворец Голестан в Тегеране.

[Лазар Элунду Ассомо, сотрудник ЮНЕСКО]:

«Сейчас мы не знаем масштабов ущерба. Надо продолжать проверку. Но, судя по тем изображениям, что мы получили, повреждения есть».

Дворец Голестан был построен в XVI веке. Затем его неоднократно перестраивали. Наиболее значимое помещение – Мраморный тронный зал. Его использовали для официальных приёмов. Там же прошла коронация последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви. Дворец Голестан иногда называют Версалем.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ещё один пострадавший памятник культуры – мечеть Джами в Исфахане. Её строительство началось в конце VIII века и закончилось в конце XX.

Кроме того, в результате обстрела повреждены здания рядом с долиной Хорремабад, где расположены исторические памятники.

ЮНЕСКО также беспокоится о сохранности объектов Всемирного наследия в странах Ближнего Востока, включая Израиль и Ливан. Организации ООН передала воюющим сторонам географические координаты исторических памятников, чтобы их не сделали целью обстрелов.

Короткая ссылка на эту страницу: