ЮНЕСКО обеспокоена судьбой исторических памятников в Иране

Дата загрузки: 2026-03-12
Судьба объектов Всемирного наследия в Иране вызывает обеспокоенность у ЮНЕСКО. Там уже полторы недели идёт война, которую Израиль и США ведут с азиатской страной. Пострадали уже четыре из 29 исторических памятников. В их числе – дворец Голестан в Тегеране.
[Лазар Элунду Ассомо, сотрудник ЮНЕСКО]:
«Сейчас мы не знаем масштабов ущерба. Надо продолжать проверку. Но, судя по тем изображениям, что мы получили, повреждения есть».
Дворец Голестан был построен в XVI веке. Затем его неоднократно перестраивали. Наиболее значимое помещение – Мраморный тронный зал. Его использовали для официальных приёмов. Там же прошла коронация последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви. Дворец Голестан иногда называют Версалем.
Ещё один пострадавший памятник культуры – мечеть Джами в Исфахане. Её строительство началось в конце VIII века и закончилось в конце XX.
Кроме того, в результате обстрела повреждены здания рядом с долиной Хорремабад, где расположены исторические памятники.
ЮНЕСКО также беспокоится о сохранности объектов Всемирного наследия в странах Ближнего Востока, включая Израиль и Ливан. Организации ООН передала воюющим сторонам географические координаты исторических памятников, чтобы их не сделали целью обстрелов.
