Нашествие водорослей на побережье Карибского моря в Мексике отпугивает туристов

С масштабным нашествием бурых водорослей пытаются справиться в крупном курортном городе Плая-дель-Кармен в Мексике. Груды морских растений вытеснили с побережья туристов, которые надеялись поплавать в Карибском море.

[Татьяна, туристка из Пуэрто-Рико]:

«Мы не знали, что вдоль пляжа всё покрыто водорослями. Не ожидали этого, когда сюда ехали. Я очень хотела поплавать и полюбоваться прекрасными пляжами, но, к сожалению, здесь предстоит ещё много уборки».

Уборку водорослей организуют местные и федеральные власти. Они уверены, что смогут улучшить ситуацию. Однако туриндустрия на побережье уже пострадала.

[Анхела Роблес, работница туристического сектора]:

«Саргассовые водоросли сильно влияют на туризм. В целом туристов, наверное, столько же, как обычно. Но в некоторых районах, особенно где не убирают водоросли, отдыхающих стало намного меньше».

Масштабное нашествие саргассовых водорослей в Карибском море прогнозировали заранее. В декабре прошлого года их объём составлял полмиллиона тонн, а уже в январе достиг 1 миллиона 700 тысяч тонн. В феврале объём водорослей продолжил увеличиваться.

В нормальном состоянии саргассовые водоросли прикреплены ко дну. Когда они отрываются, постепенно образуются слоевища, которые свободно плавают по поверхности воды.

Водоросли не только мешают отдыху туристов, но и вредят здоровью людей. Разлагаясь, они выделяют токсины, которые в большой концентрации могут вызвать отравление.

