В Перу повторно затопило город

Не успели перуанцы толком оправиться от предыдущего наводнения, как их постигло новое. Речь о регионе Аякучо...
Дата загрузки: 2026-03-12
Не успели перуанцы толком оправиться от предыдущего наводнения, как их постигло новое.
Речь о регионе Аякучо. В городе Айна в результате сильных ливней снова вышла из берегов местная река.
Затоплены улицы и дома, которые только недавно расчистили после предыдущего затопления.
[местный житель]:
«Всё потеряно, господин журналист, ничего не осталось».
Власти ведут очистные работы и возводят заграждения.
[Аякучо Эдуардо Уакото Диас, представитель властей]:
«Река вышла из берегов. Мы обеспечиваем надлежащую защиту домов, а также работаем с техникой, чтобы изменить русло реки и чтобы она река могла восстановить своё русло. Дожди продолжаются».
Местные жители пытаются использовать стволы деревьев, чтобы перенаправить воду от домов. Однако против такого разгула стихии такие методы почти бесполезны. Люди готовятся к новым бедствиям.
Короткая ссылка на эту страницу: