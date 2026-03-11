Пустынные бриллианты – новый тренд среди звёзд Голливуда

Тёплое сияние «пустынных бриллиантов» в этом сезоне озаряет красные дорожки Голливуда. Дизайнеры говорят, что они стали..

[Микаэла Эрлангер, стилист]:

«Они невероятно особенные. Их часто находят в пустынях Ботсваны и Намибии. Но такими уникальными их делает то, что они имеют невероятную гамму тёплых тонов. Речь о жёлтом, коньячном, шампанском и многих других оттенках».

Спрос на эти драгоценные камни растёт с 2024 года. Среди знаменитостей, которые недавно надевали «пустынные бриллианты» – американская актриса Сара Полсон, ирландская актриса и певица Джесси Бакли и американская поп-звезда Тейлор Свифт.

Дизайнер Микаэла Эрлангер говорит, что выбор драгоценностей для красной дорожки – это сотрудничество как между стилистом и клиентом, так и между стилистом и дизайнером.

[Микаэла Эрлангер, стилист]:

«Когда дело доходит до украшений, это действительно вишенка на торте. Это последний штрих, и выбор этих украшений очень обдуман и очень важен для завершения образа».

По словам Эрлангер, в этом сезоне награждений звёзды выбирали яркие украшения. Причём, как женщины, так и мужчины.

[Микаэла Эрлангер, стилист]:

«Кейт Хадсон надела феноменальный набор украшений от Эмили Уилер на церемонии вручения премии SAG Awards. Это феноменальное ожерелье, серьги и несколько колец. Они были уникальными и прекрасно дополняли её платье от Valentino. Роуз Бирн также стала одной из моих любимых звёзд вечера. На ней была великолепная пара серёг с бриллиантами от Messika. Они были немного асимметричными, очень красивыми и необычными. И они прекрасно сочетались с её платьем от Chanel».

Уже скоро можно будет увидеть новые модные образы звёзд во всей красе – на красной дорожке награждения премией «Оскар». Церемония состоится 15 марта.

