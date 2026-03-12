В Салле на севере Финляндии царят предвкушение и волнение, когда олени и их погонщики направляются к..

Захватывающие гонки северных оленей уже 70 лет проводят в Финляндии

В Салле на севере Финляндии царят предвкушение и волнение, когда олени и их погонщики направляются к стартовым воротам. Тысячи зрителей наблюдают за любимыми командами. На оленьи гонки болельщики приезжают не только со всей Финляндии, но также из Италии, Норвегии, Германии и Франции.

Оленеводство – важная составляющая скандинавской культуры, особенно для саамов на крайнем севере.

Организатор гонок рассказывает, что раньше зимой мужчины проводили много времени в лесу. Их помощниками были олени. Эти животные и сейчас играют важную роль в жизни людей в Лапландии. Ну а гонки стали ещё одной причиной гордиться северными оленями.

В подготовку животных надо вкладывать много усилий. У каждого владельца есть свой метод тренировки.

[Лассе Аатсински, организатор гонок]:

«Это наука. Многое зависит от характера оленя. Ему надо многое выносить спокойно: зрителей, других оленей, шум и движение».

Главное событие турнира – так называемая горячая серия. Олени проходят квалификацию, если преодолевают трассу длиной в один километр за минуту и 19 секунд или меньше.

В финальном заезде турнира победил олень по кличке Помпом.

[Ханну Крупула, владелец оленя-победителя]:

«Помпом исключительно быстр и умён, таких редко встретишь. Его единственный недостаток –непривлекательная внешность. Она может ввести в заблуждение. Глядя на этого оленя, можно подумать, что он плохо питается или что-то в этом роде. Но он хорошо ест. Это уникальное животное».

Оленьи гонки в Салле проходят с 50-х годов прошлого века.

