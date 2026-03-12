100-летний поезд и живописный ландшафт: туристы на юге Индии отправляются в увлекательное путешествие

Путешествие на старинном поезде предлагают совершить туристам в городе Утакаманд на юге Индии. Им предстоит проехать по горной железной дороге Нилгири. Она единственная в стране, использующая зубчатый рельс. Он помогает поездам подниматься по крутому уклону.

Железную дорогу построили британцы в начале прошлого века. Она узкоколейная. Поэтому поезд здесь прозвали игрушечным.

[Бхарти, туристка]:

«Мне очень нравится. Я впервые сижу в «игрушечном поезде»».

Из Утакаманда поезд отправится в Меттупалаям. В дороге пассажиры увидят живописный ландшафт горного массива Нилгири, который входит в горную цепь Западные Гаты, а также долины, чайные плантации и каскады.

Путешествие длится пять часов. За это время поезд проезжает по 250 мостам и через 16 тоннелей.

Горная железная дорога Нилгири в 2005 году получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.