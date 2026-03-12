Кадры очевидца показали последствия удара дроном по небоскрёбу в Дубае

На этих кадрах, снятых очевидцем, пожар внутри здания в Дубае после того, как в него врезался..
На этих кадрах, снятых очевидцем, пожар внутри здания в Дубае после того, как в него врезался беспилотник.
Пострадал небоскрёб в районе залива Крик-Харбор.
По данным властей, в здании вспыхнул небольшой пожар, который уже взяли под контроль. Пострадавших нет.
Иран продолжает наносить удары по своим соседям в Персидском заливе, которые размещают у себя американские военные базы.
Так, в среду два дрона упали возле главного аэропорта Дубая – самого загруженного в мире узла по международному пассажиропотоку.
А это последствия ударов Ирана по Израилю в ночь на четверг. Сильно пострадал дом в одном из населённых пунктов в центре страны. Женщина и её муж чудом избежали гибели, забежав в безопасное помещение.
[Сигал Колбер, пострадавшая]:
«Через несколько секунд раздался взрыв, оглушительный грохот. Я очень испугалась».
Также иранские ракеты перехватывали над Тель-Авивом.
А Центральное командование США в среду заявило, что Иран «день за днём теряет возможности своих ВВС». Оно также опубликовало видеозапись авиаударов по трём самолётам.
Американские и израильские официальные лица говорят, что их цель – не дать Ирану проецировать силу за пределы своих границ и уничтожить его ядерную программу. Представитель израильских военных заявил, что у них всё ещё есть обширный список целей для поражения в Иране, включая объекты, связанные с баллистическими ракетами и ядерным оружием.
