Новый тренажёр поможет астронавтам поддерживать форму в космосе

Новый тренажёр может помочь астронавтам поддерживать физическую форму в условиях микрогравитации.

Британский стартап Physical Mind London разрабатывает тренажёр, который поможет астронавтам оставаться активными в космосе – среде, где физические упражнения крайне важны для противодействия воздействию пониженной гравитации на организм.

Создатель устройства Джон Кеннетт говорит, что тренажёр позволяет выполнять более 300 упражнений.

[Джон Кеннетт, основатель HIFIm]:

«Он позволяет, во-первых, многократно прыгать в условиях невесомости, что феноменально для мгновенного наращивания костной и мышечной массы, а также для сердечно-сосудистой системы».

Космические агентства ищут более компактные и эффективные альтернативы громоздкому спортивному оборудованию, которое используют на МКС.

[Джон Кеннетт, основатель HIFIm]:

«Астронавты могут терять до 1-2% минеральной плотности костей в месяц в условиях микрогравитации. Они могут потерять 20% мышечной массы в течение двух недель пребывания в условиях микрогравитации, то есть в космосе. И сердечно-сосудистая система также серьёзно страдает».

В настоящее время астронавты НАСА в среднем тренируются около двух часов в день, используя такое оборудование, как беговая дорожка, велоэргометр и силовой тренажёр.

[Джон Кеннетт, основатель HIFIm]:

«Беговая дорожка на борту Международной космической станции, которую вы видите, требует 900 килограммов виброизоляции, скрытой под ней. Наш тренажёр в этом не нуждается. Он нейтрализует вибрацию благодаря уникальной, но простой конструкции».

Новое устройство протестировал человек с ампутированной ногой, чтобы оценить потенциальное применение технологии для астронавтов и парастронавтов, а также для реабилитации на Земле.

Ожидается, что эта технология в конечном итоге может быть использована в рамках программы возвращения человека на Луну.

