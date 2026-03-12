США высвободят 172 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва

США высвободят 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического нефтяного резерва. Это поможет снизить цены, которые..
США высвободят 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического нефтяного резерва. Это поможет снизить цены, которые резко выросли из-за войны в Иране.
Министр энергетики США Крис Райт заявил в среду, что это часть более масштабного высвобождения 400 миллионов баррелей нефти. Его согласовало Международное энергетическое агентство, в состав которого входят 32 страны.
Райт сказал, что высвобождение начнётся на следующей неделе и займет около 120 дней.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после этого нефтяные резервы будут пополнены.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы сделаем это очень быстро. А затем мы их пополним. Мы пополним наши резервы».
Райт заявил, что США нашли способ, как в течение следующего года пополнить резерв на 200 миллионов баррелей.
США и Израиль начали атаки на Иран 28 февраля.
Тегеран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские базы.
«Корпус стражей исламской революции» Ирана также заявил, что заблокирует поставки нефти из Персидского залива.
В среду официальные лица Тегерана заявили, что мир должен быть готов к цене на нефть в 200 долларов за баррель. Они также сказали, что наносят удары по торговым судам.
В четверг нефть продолжила дорожать. Цена на эталонный сорт Brent превысила 100 долларов. При этом только за этот месяц она выросла примерно на 35%.
