Как четыре медведицы пробуждались от спячки в британском зоопарке

Дни становятся длиннее и теплее, и четыре молодых медведя вышли из спячки в крупнейшем британском зоопарке в городе Данстэбл.

Мана, Минни, Ная и Золушка – европейские бурые медведи. В октябре они погрузились в долгий сон и лишь недавно решили проверить, что происходит снаружи.

После спячки им дают салат и корнеплоды, пока у них не разыграется аппетит. Но первое, что они хотят сделать, – это поваляться в траве, а затем, возможно, слегка вздремнуть.

[Фелисити Болл, смотрительница отдела хищников]:

«Некоторые вещи в их теле отключаются, чтобы они могли долго спать. Им нужно немного времени, чтобы всё заработало».

Для некоторых диких животных спячка – это способ выживания. С приближением зимы они начинают активно наедать жир. Он поможет пережить холодные месяцы.

В итоге они впадают в вялое состояние, когда функции организма либо полностью останавливаются, либо замедляются, чтобы уменьшить количество энергии, которую им необходимо сжигать.

В этом зоопарке смотрители регулируют питание медведей, чтобы они могли продолжать то, на что запрограммировано их тело.

[Фелисити Болл, смотрительница отдела хищников]:

«В дикой природе, в их естественной среде обитания, холодная погода может держаться дольше, поэтому они тоже спят дольше. Если их содержат в неволе в более холодных регионах, они тоже спят дольше».

К началу лета аппетит медведей перейдёт в стадию гиперфагии. В этот период они начнут потреблять тысячи калорий в день.

[Фелисити Болл, смотрительница отдела хищников]:

«Они просто стараются есть как можно больше калорийной пищи. Они ищут жирную пищу, и, по сути, все их инстинкты направлены на поиск продуктов, которые помогут набрать вес».

Европейские бурые медведи внесены в список видов, вызывающих наименьшее беспокойство. Но в зоопарке говорят, что некоторые популяции в Европе находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания.

