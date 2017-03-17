ООН призывает не урезать финансирование

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН]:

«Есть необходимость устранять основополагающие побуждающие факторы терроризма путём инвестирования в предотвращение конфликтов, решение конфликтов, борьбу с экстремизмом, миротворческую деятельность, укрепление мира, долгосрочное развитие, укрепление и уважение прав человека и своевременное реагирование на гуманитарные кризисы».

Для борьбы с терроризмом нужно больше, чем просто расходы на армию. Такое заявление в четверг сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что планирует вдвое сократить финансирование ООН и благодаря этому в следующем году увеличить военный бюджет на 54 миллиарда долларов.

США — крупнейший донор ООН. Сейчас страна вкладывает 22% в основной бюджет организации объёмом 5,4 миллиарда долларов, а также почти 29% — в миротворческий бюджет в размере 7,9 миллиарда долларов. Эти вклады были утверждены на Генеральной Ассамблее и не являются добровольными.

При этом Программа развития ООН, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и Фонд ООН в области народонаселения финансируются странами на добровольных началах.

Призвала не урезать финансирование организации и голливудская актриса Анджелина Джоли, которая также является послом доброй воли ООН. Об этом она заявила во время выступления в офисе ООН в Женеве.

[Анджелина Джоли, актриса, посол доброй воли ООН]:

«Экстренная гуманитарная помощь должна продолжать поступать, поскольку многие страны не могут или не хотят защищать права граждан по всему миру. Мы прилагаем эти усилия в странах, с которыми у нас нет дипломатических отношений, где дипломатия не работает. Пока мы не сможем предотвратить либо уменьшить конфликт, мы будем вынуждены помогать людям и предоставлять им кров».

Джоли выступила на ежегодной лекции, посвящённой памяти бразильского дипломата Сержиу Виейра и сотрудников ООН, погибших во время бомбардировки штаб-квартиры ООН в Багдаде в 2003 году.