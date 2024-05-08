Новая линейка iPad от Apple: чип M4 и экран OLED

Компания Apple представила первые новые iPad с 2022 года. [Тим Кук, директор Apple]:«Это самый важный день для iPad с момента его появления».

Новый iPad Pro выпускается в двух размерах: 11-дюймовый и 13-дюймовый. Джон Тернус из Apple говорит, что он толщиной всего 5,1 миллиметра.

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[Джон Тернус, представитель Apple]:«Разница поразительная. Новый iPad Pro даже тоньше iPod Nano, что делает его самым тонким продуктом Apple за всю историю».

Инженеры впервые оснастили iPad Pro OLED-дисплеем. Они говорят, что он будет ярче и насыщеннее, чем у предыдущих моделей.

[Джон Тернус, представитель Apple]:«Всё, что вы видите на этом дисплее, будет выглядеть потрясающе. И мы называем его Ultra Retina XDR. Он будет в обеих моделях».

В iPad Pro использовали новый чип Apple M4. Это модернизация чипа M2, который использовался в предыдущей модели, и M3 в самых передовых ноутбуках Apple.

[Джон Тернус, представитель Apple]:«Новый Pro перешёл с M2 на M4, чтобы обеспечить удивительно тонкий дизайн и революционный дисплей, одновременно обеспечив огромный скачок в производительности».

Наконец, компания также объявила об обновлении популярного Apple Pencil, работающего с iPad, который они назвали Apple Pencil Pro.

Отметим, что недавно Apple сообщила о самом резком квартальном падении продаж iPhone с начала пандемии. В предыдущий раз спад был в период с июля по сентябрь 2020 года. Тогда он был вызван закрытием заводов из-за эпидемии, что привело к задержке выпуска модели того года.

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