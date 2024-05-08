Хаос в аэропортах: в Великобритании произошёл массовый сбой в системе регистрации пассажиров

Длинные очереди образовались в британских аэропортах после того, как в электронной системе пограничной службы страны возникла..

Длинные очереди образовались в британских аэропортах после того, как в электронной системе пограничной службы страны возникла общенациональная техническая проблема, которая повлияла на паспортный контроль.

Ведущие аэропорты Великобритании, в том числе Хитроу, Гатвик и Станстед на юге, Манчестер на севере Англии и Эдинбург в Шотландии, сообщили, что им известно об общенациональной проблеме, и их сотрудники работают с представителями пограничных служб, чтобы решить эту проблему.

Один путешественник, разместивший в социальной сети видео о длинных очередях в лондонском аэропорту Хитроу, описал, что происходило во время сбоя.

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[Сэм Мортер, пассажир в аэропорту Хитроу]:

«Мы подошли к паспортному контролю, а потом внезапно очередь просто перестала двигаться. Я посмотрел на электронные табло: все экраны были чёрные. Они все выключились. Многие люди растерялись. Вокруг суетилось множество сотрудников пограничной службы, пытаясь понять, что происходит».

Как сказал этот пассажир, сотрудники аэропорта стали обрабатывать паспорта путешественников вручную. Это заняло намного больше времени. Несмотря на то, что он был одним из первых в очереди, на посадку смог пройти только через 90 минут.

[Сэм Мортер, пассажир в аэропорту Хитроу]:«Можно было услышать, как люди говорят: это типично для Великобритании. Ничто никогда не работает. Люди говорят, что это последнее, чего им хотелось бы после долгого путешествия».

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что ему известно о технической проблеме, затрагивающей электронные системы регистрации по всей стране. Оно добавило, что тесно сотрудничает с пограничными службами и пострадавшими аэропортами, чтобы решить проблему как можно скорее.

В прошлый раз массовый сбой в автоматизированной системе пограничной регистрации был год назад. Это также привело к длинным очередям и задержкам пассажиров на несколько часов.

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