Огромное дерево упало на одну из самых оживлённых дорог Куала-Лумпура – столицы Малайзии. В результате один..

Огромное дерево упало на оживлённую дорогу столицы Малайзии: один человек погиб

Огромное дерево упало на одну из самых оживлённых дорог Куала-Лумпура – столицы Малайзии. В результате один человек погиб, а двое получили ранения. Также было повреждено более десятка автомобилей.

На кадрах видно, как дерево лежит на дороге Джалан Султан Исмаил, где обычно всегда много машин. Место происшествия находится примерно в километре от знаменитых башен-близнецов Петронас.

По данным полиции и пожарной части, с места происшествия увезли тело 47-летнего мужчины. Также было повреждено 17 автомобилей.

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[Назрон абд Юсуф, представитель полиции]:

«Мы зарегистрировали 17 повреждённых транспортных средств. Советуем всем пострадавшим подать заявление в полицию, включая людей с травмами. Так мы сможем зарегистрировать всех и разработать план действий».

Травмы получили 26-летний малазийский водитель каршеринга и 72-летняя шведка, которая предположительно была его пассажиркой. Их доставили в больницу.

Некоторые очевидцы помогали пострадавшим.

[Тарик Хайкал, очевидец]:«Мы переместили большинство пострадавших к отелю «Конкорд», потому что там была машина скорой помощи. Но одному помочь не смогли, потому что дерево упало на автомобиль, и голова мужчины, который был на пассажирском сиденье, оказалась сдавленной между деревом и дверью».

Также некоторые ветки дерева упали на пути монорельсовой железной дороги. В результате движение поездов задержали.

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