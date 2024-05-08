Огромное дерево упало на оживлённую дорогу столицы Малайзии: один человек погиб

Огромное дерево упало на одну из самых оживлённых дорог Куала-Лумпура – столицы Малайзии. В результате один..
Дата загрузки: 2024-05-08
На кадрах видно, как дерево лежит на дороге Джалан Султан Исмаил, где обычно всегда много машин. Место происшествия находится примерно в километре от знаменитых башен-близнецов Петронас.
По данным полиции и пожарной части, с места происшествия увезли тело 47-летнего мужчины. Также было повреждено 17 автомобилей.[Назрон абд Юсуф, представитель полиции]:
«Мы зарегистрировали 17 повреждённых транспортных средств. Советуем всем пострадавшим подать заявление в полицию, включая людей с травмами. Так мы сможем зарегистрировать всех и разработать план действий».
Травмы получили 26-летний малазийский водитель каршеринга и 72-летняя шведка, которая предположительно была его пассажиркой. Их доставили в больницу.
Некоторые очевидцы помогали пострадавшим.[Тарик Хайкал, очевидец]:
«Мы переместили большинство пострадавших к отелю «Конкорд», потому что там была машина скорой помощи. Но одному помочь не смогли, потому что дерево упало на автомобиль, и голова мужчины, который был на пассажирском сиденье, оказалась сдавленной между деревом и дверью».
Также некоторые ветки дерева упали на пути монорельсовой железной дороги. В результате движение поездов задержали.
Короткая ссылка на эту страницу: