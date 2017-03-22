Глава МВД Франции ушёл с поста из-за скандала

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру подал в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него скандала. 21 марта прокуратура начала в отношении него предварительное расследование.

Его подозревают в том, что в период с 2009 по 2016 годы, будучи депутатом, он нанимал своих дочерей парламентскими помощницами. При этом в 2009 году им было 15 и 16 лет.

[Брюно Ле Ру, министр внутренних дел Франции]:

«Сегодня, как и вчера и последние 20 лет, я с гордостью говорю, что уважал право быть членом парламента и понимал стоящую за этим ответственность. Я ещё раз говорю, что честен и с людьми, и в политических начинаниях. Но у меня есть ответственность защищать работу правительства, поэтому сегодня я отправил президенту прошение об отставке».

По мнению прокуроров, Брюно Ле Ру выплатил своим дочерям из бюджетных средств около 55 тысяч евро.

Позже президент Франсуа Олланд подписал заявление министра. Предполагается, что на должность главы МВД поставят госсекретаря по делам внешней торговли Маттиаса Фекля.

Фиктивное трудоустройство родственников недавно стало во Франции горячей темой. Самый громкий скандал разгорелся вокруг кандидата в президенты страны от «Республиканцев» Франсуа Фийона. Его также обвинили в том, что он, будучи депутатом, нанимал на должности помощников своих жену и детей.

До скандала Фийон был самым вероятным победителем выборов. Однако теперь его рейтинг упал, и он лишился звания фаворита гонки.

Выборы во Франции пройдут весной этого года.