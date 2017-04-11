Студенты мало знают о Сталинских репрессиях 1937 года

[студентка]:

«До Второй мировой войны, но после Революции. Нет». [студентка]:

«Я знаю, что это перед началом Второй мировой войны…». [студентка]:

«Может, Гитлер был популярен в Америке. Началась военная история. Был подписан какой-то договор».

В этом году исполняется 80 лет со времён Большого террора – Сталинских репрессий 1937 года. Тогда по политическим статьям расстреляли более 680 тысяч человек. Что российская молодёжь знает о «чёрных страницах» истории?

Согласно исследованию Высшей школы экономики, презентованному в музее Гулага, с событиями тех лет знакомы лишь 17% студентов, сдававших ЕГЭ по истории, и 5% — не сдававших. Опрос проводили в ведущих столичных вузах: МГУ, МГИМО и Высшей школе экономики, где требования к проходным баллам абитуриентов — одни из самых высоких.

[Марк Урнов, профессор политологии]:

«Рассказывая им об этом, мы задаём моральные стандарты: что можно, а что нельзя. Мы показываем, на что бывает способен человек… Не может быть сегодня конкурентоспособной страна, если она состоит из скованных, несвободных, авторитарных людей. Мы должны их освободить… Для этого они должны понять — откуда они происходят. Всю эту жуть ленинско-сталинскую, коммунистическую они должны преодолеть внутри себя».

У 40% респондентов 1937 год чаще всего ассоциируется с предвоенным временем либо годом рождения бабушки и дедушки.

Причину пробела в таких знаниях политологи видят в системе образования. В новых учебниках по истории Сталинским репрессиям уделено лишь 9 строк.

[Анна Сорокина, кандидат политических наук]:

«Когда шло обсуждение концепции единого учебника по истории, стандартов, которые регламентируют то, как говорить со школьниками о репрессиях, — неоднократно выдвигалось мнение «Зачем травмировать молодое поколение, неокрепшую психику. Чтобы вырастить истинных патриотов, про плохое говорить не надо». Эта позиция сейчас на государственном уровне транслируется».

Среди тех, кто с темой репрессий 30 годов знаком – ребята, чьи семьи пострадали лично. Один из них – 18-летний Артемий Корольков.

В 1937 году по обвинению в шпионаже арестовали, а затем расстреляли его прадеда Мстислава. Мужчине было 30 лет. У семьи не осталось ни одной его фотографии или личных вещей. Всё изъяли во время обыска.

[Артемий Корольков, правнук репрессированного]:

«Через два месяца после его ареста была арестована его жена. Детей отдали в детский дом. Так полагалось поступать с детьми врагов народа. Сам мой прадедушка был осуждён и в январе 1938 уже был расстрелян. Место захоронения не известно. Прабабушка два года провела в лагерях как жена врага народа».

Приобщать молодёжь к знаниям о «чёрных страницах» недавнего прошлого – задача непростая, но, как считают некоторые политологи, — обязательная.