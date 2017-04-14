НАСА: на Энцеладе могла зародиться жизнь

Энцелад – спутник Сатурна, пригоден для зарождения и существования жизни. Так считают учёные НАСА. Они проанализировали химический состав струй изо льда и водяного пара, которые вырываются из-под ледяной поверхности океана. Пробы для исследования взял космический аппарат «Кассини».

[Линда Спилкер, сотрудница НАСА]:

«Наше открытие говорит о том, что в ледяном шлейфе Энцелада есть водород. Он может поддерживать жизнь микробов в глубинах океана. Этот вывод – результат 12-летних исследований аппарата «Кассини». Они стали краеугольным камнем миссии, поскольку теперь мы знаем: на Энцеладе есть почти все элементы, необходимые для поддержания жизни, подобной земной».

Межпланетная станция «Кассини» взяла эти пробы в 2015 году. Для этого она максимально приблизилась к спутнику Сатурна и прошла сквозь шлейф изо льда и водяного пара. Эти гейзеры вырываются из-под ледяной поверхности, которая скрывает океан.

[Джим Грин, сотрудник НАСА]:

«Мы уверены, что на Энцеладе есть огромный океан. Мы называем такие океаническим миром. Они защищены ледяным панцирем так же, как Земля защищена атмосферой, благодаря чему в океане сохраняется вода».

Учёные считают, что гейзеры на Энцеладе образуются из-за гидротермальной активности. Вода в океане нагревается до 90 градусов по Цельсию, и наружу вырываются струи. Подобное явление в Солнечной системе ещё есть только на Земном шаре.

Сотрудники НАСА также полагают, что жизнь может зародиться и на спутнике Юпитера – Европе.

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна. «Кассини» изучал его несколько лет. Так, учёные получили более подробные данные о его поверхности.