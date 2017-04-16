Зрительница о концерте Shen Yun: «Я увидела Небеса на Земле»Зрительница о Shen Yun: «Я наслаждалась каждой секундой»Похищенная скрипка Страдивари возвращается на сценуShen Yun попрощался с Санта-Барбарой завершающим концертом при аншлагеПреподаватель балета о шоу Shen Yun: «Энергетика просто струилась со сцены»Зрители в Клермонте: шоу Shen Yun — вдохновляющее и прекрасноеShen Yun принёс зрителям радость и вдохновениеГлавная сцена Фламенко в Мадриде празднует 60 лет«Shen Yun – это бессмертная классика»«Виниловая» революция: в мире растёт спрос на проигрыватели
Классические китайские танцы, музыка и глубокое содержание. Всем этим шоу Shen Yun впечатлило зрителей в калифорнийском городе Сан-Луис-Обиспо.
Зрители отметили, что концерт очень вдохновляет.
Зрители надеются, что другие люди тоже смогут увидеть шоу Shen Yun.
Теперь труппа Shen Yun даст ряд концертов в Голливуде.