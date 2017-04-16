16 апреля 2017

Зрительница о концерте Shen Yun: «Я увидела Небеса на Земле»

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Классические китайские танцы, музыка и глубокое содержание. Всем этим шоу Shen Yun впечатлило зрителей в калифорнийском городе Сан-Луис-Обиспо.

[Мэри Славик, помощница юриста]:
«Мне очень понравилось, удивительно. Оно словно унесло меня куда-то».

[Гоин Вэй, агент по продаже недвижимости]:
«Музыка и танец сочетались так естественно, что всё казалось единым целым. Китайцы сказали бы, что танец и музыка мастерски отточены. Я будто увидела Небеса на Земле. Так прекрасно. Словно попала в другое пространство. Декорации, освещение, танец, оркестр – всё сочеталось идеально. Мне очень понравилось».

[Грегори Аренас, полицейский]:
«Скажу так: это впечатляюще! Это именно то, что нужно посмотреть».

Зрители отметили, что концерт очень вдохновляет.

[Гордон Бристоль, предприниматель]:
«Они вложили очень глубокий смысл, такие понятия, как мир и спокойствие – то, что приходит свыше».

[Джаннет Пендли, зрительница]:
«Не погружайтесь в суету, старайтесь подняться выше неё. Они передали это очень хорошо».

[Грегори Аренас, полицейский]:
«Нам показали, как мы спустились на Землю и наши души оказались в ловушке. А потом спустился Создатель. И с его помощью мы смогли найти силы вернуться обратно».

Зрители надеются, что другие люди тоже смогут увидеть шоу Shen Yun.

[Гордон Бристоль, предприниматель]:
«У каждого должна быть возможность посмотреть его. Я предложу сходить на концерт своим 13 внукам».

[Джоуи Салливан, зритель]:
«Я буду рекомендовать его всем. Оно уникальное, совсем не такое, как большинство современных шоу».

[Джина Спенсер, предпринимательница]:
«Прекрасно. Я никогда такого не видела, великолепно. Думаю, людям нужно посмотреть это шоу, хотя бы раз в жизни».

Теперь труппа Shen Yun даст ряд концертов в Голливуде.

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