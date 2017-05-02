02 мая 2017

Грязные машины – пространство для творчества

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Кто-то увидит на этой немытой машине просто грязь, а москвич Никита Голубев – пространство для творчества. Такие необычные картины художник пишет пальцами. Иногда в помощь идут малярные кисти.

[Никита Голубев, художник]:
«Нужно, чтобы машина была полностью покрыта грязью, желательно сухой, чтобы машина была белая – чтобы грязь смотрелась контрастно, и смахивать эту грязь пальцами или кисточками. Вот и всего дел».

В качестве холста Никита выбирает, в основном, микроавтобусы и компактные грузовые автомобили. Рисует большей частью животных либо птиц, реже – людей. Какого-то особенного смысла в своё искусство не вкладывает. Говорит: просто делает то, чего давно хотелось. Наверное, это и нравится людям.

[Никита Голубев, художник]:
«Все с детства рисовали по грязи что-то на машинах. А такого количества грязи, как в Москве, мне кажется, нигде нет. Поэтому немножко больший размах это приобрело».

Большая часть картин рождается на машинах в московском районе Ясенево, где живёт Никита. Местным жителям такое направление в уличном искусстве пришлось по душе.

[Татьяна, жительница Москвы]:
«Человек выражает себя как может. Если ему это нравится, пусть делает, человек никому не причиняет плохого. Мне кажется, это даже красиво».

[Павел, житель Москвы]:
«Я считаю, что это вписывается в такую концепцию современного искусства: искусства в действии, искусства в развитии. Это вот искусство в развитии».

Правда, творения Никиты недолговечны.

[Никита Голубев, художник]:
«Я просто рисую, и это всё смоется первым дождём. Оно уйдёт, и ничего от этого не останется».

Впрочем, картины можно увидеть в Instagram. Никита регулярно выкладывает их фотографии на своей страничке. У него уже более 28 тысяч подписчиков.

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