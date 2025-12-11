fb pixel
В Мексике наступило время пуансеттий. Эти яркие крупные цветы – символ приближающегося Рождества. Местные производители начинают..

Дата загрузки: 2025-12-17

Миллионы пуансеттий расцвели в Мексике перед Рождеством

В Мексике наступило время пуансеттий. Эти яркие крупные цветы – символ приближающегося Рождества. Местные производители начинают выращивать пуансеттии за восемь месяцев до праздника. Продают их с 20 ноября по 24 декабря.

[Ребекка, покупательница]:
«Этот цветок – символ для всего мира, поскольку отражает любовь к Рождеству, к тому, чего мы хотим и во что верим. Думаю, если вы поставите такое растение дома, то почувствуете тепло и любовь, которые дарит этот мексиканский цветок».

В Мексике в рождественский сезон пуансеттии можно увидеть в домах, офисах и общественных зданиях. В предпраздничные дни покупают миллионы цветов.

[покупательница]:
«Для меня это важно, потому что это рождественская традиция в Мексике. Я обычно дарю цветы тем, кого люблю и ценю».

Пуансеттия также известна как молочай красивейший. Первое название она получила в честь Джоэла Робертса Пойнсетта – ботаника и первого американского посла в Мексике.

