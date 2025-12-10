От разработок в области генной инженерии до роботов-компаньонов и обитаемых планет. Давайте вспомним об инновациях и..

От лютоволков до пушистого робота-компаньона: инновации и открытия 2025 года

От разработок в области генной инженерии до роботов-компаньонов и обитаемых планет. Давайте вспомним об инновациях и открытиях 2025 года.

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила, что воспроизвела трёх лютоволков. Этот вид вымер более 10 000 лет назад. Учёные заявили, что сделали это путём модификации генома современного серого волка с использованием ДНК лютоволка, обнаруженной в окаменелостях. Впрочем, эксперты отнеслись к прорыву скептически.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона разработали метод лечения зубов, который заключается в восстановлении повреждённой зубной эмали. Для этого используют кератин – белок, содержащийся в волосах, коже и шерсти. Продукция на основе кератина, такая как зубные пасты или гели, может появиться в магазинах в ближайшие 2-3 года.

21-летний выпускник факультета дизайна в Лондоне создал домашние тапочки из пыли. Для производства материала, похожего на войлок, использовал пыль из пылесоса. Своим экологичным проектом он решил показать, что для создания чего-то ценного можно использовать подобные ресурсы.

В Японии же разработали пушистого робота-компаньона, оснащённого так называемым эмоциональным искусственным интеллектом. Машина может превратиться в более чем 4 миллиона уникальных личностей и составить компанию любому человеку.

А на ежегодной конференции Nvidia среди разработчиков ПО показали реальных дроидов из «Звёздных войн». Они могут ходить, танцевать и выражать эмоции.

В Италии впервые в мире робота-гуманоида оснастили реактивным ранцем. По словам разработчиков из технологического института в Генуе, их исследования в будущем позволят роботам летать.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А компания Open Bionics создала новую бионическую руку, которая может двигаться отдельно от тела. Она также обладает беспрецедентной скоростью и функциональностью.

В Непале дрон транспортирует в опасные расщелины на Эвересте важное альпинистское снаряжение. Те же дроны затем перевозят мусор обратно с горы.

Тем временем учёные, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба, заявили, что получили самые убедительные признаки возможной жизни за пределами нашей Солнечной системы. Они обнаружили в атмосфере чужой планеты химические следы газов, которые на Земле производятся только в результате биологических процессов.

Короткая ссылка на эту страницу: