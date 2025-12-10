Литва объявляет режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров из Беларуси

Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с воздушными шарами, которые запускают из Беларуси, и..

Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с воздушными шарами, которые запускают из Беларуси, и которые нарушают авиасообщение. Чиновники обратились к парламенту с просьбой разрешить военным действовать совместно с полицией и пограничной службой.

Если парламент даст добро, армии будет разрешено ограничивать доступ на определённые территории, останавливать и обыскивать транспортные средства, проводить проверки людей, их документов и вещей, а также задерживать лиц, оказывающих сопротивление или подозреваемых в совершении преступлений.

[Владислав Кондратович, министр внутренних дел Литвы]:

«Главный вопрос: почему была объявлена чрезвычайная ситуация? Из-за гибридной атаки, в результате которой воздушные шары с контрабандой запускаются на территорию Литвы и представляют угрозу для гражданской авиации».

Вильнюсский аэропорт неоднократно закрывался из-за воздушных шаров, которые, по утверждению Литвы, были запущены контрабандистами, перевозившими сигареты.

Гендиректор литовских аэропортов говорит, что это затронуло 5% воздушного трафика. И это наносит ущерб как репутации перевозчиков, так и доверию людей к авиаперелётам.

[Симонас Барткус, гендиректор литовских аэропортов]:

«За последние два месяца воздушное пространство закрывали 15 раз. Это очень много. И это затронуло 350 рейсов, на борту которых находилось более 50 000 пассажиров».

Пассажиры в аэропорту Вильнюса реагируют на новость о режиме ЧС по-разному.

[авиапассажир]:

«Общественность очень недовольна этой ситуацией. Я о тех, кто путешествует и чьи рейсы отмененили. Люди действительно недовольны».

[авиапассажир]:

«Сегодня действительно хороший день для полётов. Ветер не очень подходит для воздушных шаров. Вероятность отмены рейсов всего 5%, так что я, знаете ли, спокоен».

Беларусь отрицает свою причастность к запуску шаров и обвиняет Литву в провокациях, в том числе в отправке беспилотника для сброса «экстремистских материалов». Литва эти заявления также отрицает.

