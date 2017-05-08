ЮНЕСКО обновило резолюцию в отношении статуса Иерусалима

[Мунир Анастас, палестинский посол в ЮНЕСКО]:

«Это ясное обращение к Израилю по вопросу юридического статуса Восточного Иерусалима. Израиль – оккупационная сила, поэтому он не имеет права вести работы и раскопки в городе или как-либо его изменять».

ЮНЕСКО приняла резолюцию по вопросу статуса Восточного Иерусалима. В документе Израиль назвали «оккупационной силой», а также сказали, что все действия израильской стороны в этой части города являются недействительными и должны быть немедленно отменены.

Подобную резолюцию о статусе Восточного Иерусалима утверждают в ЮНЕСКО периодически. В этот раз за документ проголосовало 22 участника заседания, против – 10. 23 воздержались.

В свою очередь премьер-министр Израиля назвал резолюцию «абсурдной». Он также сказал, что ЮНЕСКО систематично совершает нападки на его страну.

Израильский посол в организации призвал ЮНЕСКО не заниматься политикой.

[Кармель Шама ха-Коэн, израильский посол в ЮНЕСКО]:

«ЮНЕСКО не стоит вовлекаться в политику. Политические вопросы и конфликты решают в ООН в Нью-Йорке. Арабским странам и палестинцам нужно отправляться туда, а не оставаться в ЮНЕСКО».

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы же хотят видеть восточную часть города столицей своего государства.

В октябре прошлого года ЮНЕСКО приняла резолюцию по Храмовой горе. В иудаизме это самое священное место. В исламе – третье по святости. В документе её называли только мусульманской святыней и использовали лишь её название на арабском. Тогда проект на голосование вынесли Палестинская автономия и семь арабских стран.