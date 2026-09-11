Под главной улицей Тбилиси обнаружили средневековую гончарную мастерскую. На проспекте Руставели сейчас идёт реконструкция: меняют старые..

В центре Тбилиси на глубине шести метров нашли старинную гончарную мастерскую

Под главной улицей Тбилиси обнаружили средневековую гончарную мастерскую. На проспекте Руставели сейчас идёт реконструкция: меняют старые подземные коммуникации и обновляют облик улицы.

Находку сделали на глубине шести метров недалеко от Национального музея. Возраст мастерской – примерно IX-X век. Примечательно, что часть сосудов найдена внутри печи.

[Давид Лордкипанидз, директор Национального музея]:

«Тбилиси богат археологическим материалом. У города долгая история, которая началась в ранний доисторический период. Поэтому вполне логично находить мастерские разных эпох».

Археологи уже предварительно исследовали орнамент керамики.

[Мераб Дзнеладзе, археолог]:

«Если посмотреть на эту керамику, то можно увидеть восточный колорит. Арабская или восточная культура не что-то исключительное».

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На территории современной грузинской столицы с 736 по 1122 год существовал Тбилисский эмират. Поэтому найденная керамика отражает смешение грузинского и восточного стиля в период мусульманского правления.

Кроме того, Тбилиси находился на пересечении торговых путей между Востоком и Западом и был важным торговым центром региона.

[Давид Лордкипанидз, директор Национального музея]:

«Здесь долгое время господствовали арабы. Затем царь Давид IV Строитель вернул себе власть, и Тбилиси стал настоящим экономическим центром. Это был перекрёсток торговых путей ещё со времён бронзового века. И Тбилиси был частью Шёлкового пути».

Находки передадут в Национальный музей. Там их тщательно изучат, сделают 3D-сканирование, а позже с ними познакомят публику.

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