В Нью-Йорке выбрали победителя Международного конкурса пианистов телеканала NTD

Шесть финалистов в последний раз выходят на сцену, чтобы сразиться за звание лучшего. Так проходит финал..

Шесть финалистов в последний раз выходят на сцену, чтобы сразиться за звание лучшего. Так проходит финал Международного конкурса пианистов, организованного телеканалом NTD в Нью-Йорке.

Миссия конкурса – вдохнуть новую жизнь в произведения классиков. При этом судьи стремятся найти нечто большее, чем просто безупречную технику исполнения.

У конкурса есть ещё одна уникальная особенность. Это специальное произведение, написанное художественным директором Shen Yun Performing Arts, господином D.F. Он вплетает китайские музыкальные мотивы в западные фортепианные произведения.

Полуфиналисты конкурса исполнили это произведение, и Хой Лю стал победителем.

[Хой Лю, полуфиналист конкурса]:

«Когда делаешь что-либо впервые, то обычно сильно волнуешься. Я просто решил вложить в эту работу всю душу».

Все участники пытались установить глубокую душевную связь с каждым произведением.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Джозеф Галлвас, финалист конкурса]:

«Есть такое высказывание: «Бог есть любовь, а музыка – язык любви; следовательно, музыка – это язык Бога». Эта мысль не покидала меня на протяжении всей работы над произведением. Я стараюсь – особенно исполняя специальную композицию – добиться того, чтобы музыка звучала по-небесному».

А главным победителем стал Виталий Хайрутдинов из России.

[Виталий Хайрутдинов, победитель конкурса]:

«У меня просто нет слов… Это очень интересные и сложные переживания. С одной стороны, я осознаю: «Боже мой, завтра мне снова нужно идти заниматься и преподавать». Когда оглядываешься назад и вспоминаешь процесс подготовки… ведь каждый раз подготовка к соревнованиям – это долгий и очень трудный путь. Так что, честно говоря, я просто счастлив, что всё позади. Я просто счастлив».

Финалисты выстроились для финальных оваций, завершив 8-й Международный конкурс пианистов NTD.

Короткая ссылка на эту страницу: