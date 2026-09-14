В Нью-Йорке выбрали победителя Международного конкурса пианистов телеканала NTD

Шесть финалистов в последний раз выходят на сцену, чтобы сразиться за звание лучшего. Так проходит финал..
Дата загрузки: 2026-09-16
Шесть финалистов в последний раз выходят на сцену, чтобы сразиться за звание лучшего. Так проходит финал Международного конкурса пианистов, организованного телеканалом NTD в Нью-Йорке.
Миссия конкурса – вдохнуть новую жизнь в произведения классиков. При этом судьи стремятся найти нечто большее, чем просто безупречную технику исполнения.
У конкурса есть ещё одна уникальная особенность. Это специальное произведение, написанное художественным директором Shen Yun Performing Arts, господином D.F. Он вплетает китайские музыкальные мотивы в западные фортепианные произведения.
Полуфиналисты конкурса исполнили это произведение, и Хой Лю стал победителем.
[Хой Лю, полуфиналист конкурса]:
«Когда делаешь что-либо впервые, то обычно сильно волнуешься. Я просто решил вложить в эту работу всю душу».
Все участники пытались установить глубокую душевную связь с каждым произведением.
[Джозеф Галлвас, финалист конкурса]:
«Есть такое высказывание: «Бог есть любовь, а музыка – язык любви; следовательно, музыка – это язык Бога». Эта мысль не покидала меня на протяжении всей работы над произведением. Я стараюсь – особенно исполняя специальную композицию – добиться того, чтобы музыка звучала по-небесному».
А главным победителем стал Виталий Хайрутдинов из России.
[Виталий Хайрутдинов, победитель конкурса]:
«У меня просто нет слов… Это очень интересные и сложные переживания. С одной стороны, я осознаю: «Боже мой, завтра мне снова нужно идти заниматься и преподавать». Когда оглядываешься назад и вспоминаешь процесс подготовки… ведь каждый раз подготовка к соревнованиям – это долгий и очень трудный путь. Так что, честно говоря, я просто счастлив, что всё позади. Я просто счастлив».
Финалисты выстроились для финальных оваций, завершив 8-й Международный конкурс пианистов NTD.
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