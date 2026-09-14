Непалец рассказал историю своего спасения из затопленного тоннеля ГЭС

Непалец Санджай Сах, один из трёх выживших в затопленном тоннеле ГЭС «Тришули 3А», рассказал историю своего..

Непалец Санджай Сах, один из трёх выживших в затопленном тоннеле ГЭС «Тришули 3А», рассказал историю своего спасения. Когда началось смертоносное наводнение, они с коллегой Кабиром побежали по лестнице наверх. Подняться успели только до шестого этажа. Там их накрыло водой и растащило в разные стороны.

Санджай и Кабир чудом оказались в воздушных карманах, где хватало воздуха для того, чтобы дышать.

[Санджай Сах, спасённый]:

«Мы не могли отличить день от ночи, не знали, сколько времени и какое число. Вокруг была сплошная тьма. Я постоянно держал глаза закрытыми, опасаясь, что в них что-нибудь попадёт».

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Сначала Санджай попробовал передвигаться, но в темноте натыкался на обломки и вставал на осколки разбившихся ламп. Тогда решил остаться на месте, чтобы не рисковать.

Еды не было, но он пил воду, принесённую наводнением, и ту, что просачивалась сквозь горную породу.

[Санджай Сах, спасённый]:

«Я думал о семье, о том, что они, наверное, сильно волнуются. Мне нужно было набраться мужества, чтобы выжить. Даже если мне было суждено умереть, я не мог просто так сдаться».

Санджай начал молиться, чтобы сохранить силу духа. Спустя какое-то время услышал взрывы и шум работающих экскаваторов. Примерно через 10-12 часов его спасли. Также из тоннеля достали выжившего Кабира. Это произошло на десятый день после наводнения. Два непальца провели в тоннеле девять дней.

[Санджай Сах, спасённый]:

«Я совершенно потерял счёт времени. Ощущал внутри какую-то божественную энергию и чувствовал спокойствие. Мне казалось, что прошло всего два или три дня, но я был потрясён, узнав, что на самом деле прошло десять».

Санджая уже выписали из больницы, и он вернулся к семье. Непалец проработал мастером-механиком на гидроэлектростанции три года.

Примерно 900 работников ГЭС остаются пропавшими без вести.

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