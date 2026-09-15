В Мексике расследуют убийство испанской студентки. Её тело нашли поздно вечером 12 сентября у Дома культуры..

В Мексике расследуют убийство испанской студентки по обмену

В Мексике расследуют убийство испанской студентки. Её тело нашли поздно вечером 12 сентября у Дома культуры в Куаутле. Она скончалась от ножевых ранений. Убийцу ищут.

Клаудия Такоронте Агильера приехала в Мексику по программе обмена Университета Гранады и Автономного университета штата Морелос.

Мексиканские студенты провели акцию памяти возле университета, где училась убитая. Клаудия Агильера родилась на испанском острове Гран-Канария. Ей был 21 год. Она училась на педагога в Университете Гранады.

[студентка]:

«Помимо скорби, мы испытываем возмущение. Ни одна семья не должна терять дочь. Никто не должен терять друга. Жизнь и мечты ни одного студента не должны обрываться из-за насилия».

Прокуратура расследует дело по протоколу фемицида, поскольку это убийство женщины. Но пока преступление юридически так не квалифицировано.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что федеральный кабинет безопасности оказывает содействие прокуратуре штата Морелос. Также Министерство иностранных дел поддерживает связь с консульством Испании.

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Клаудия стала четвёртой учащейся, связанной с университетом Морелоса, погибшей насильственной смертью в этом году. Ранее эти трагические события вызвали протесты студентов. Они несколько недель требовали обеспечить им безопасные условия.

После убийства испанской студентки Университет Гранады приостановил программу обмена с Мексикой и отменил предстоящие поездки. Он также предложил находящимся в Мексике студентам вернуться в Испанию.

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