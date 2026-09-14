Меркурий оказался меньше, чем считали учёные

Меркурий за время существования Солнечной системы сжался в радиусе более чем на 10 километров. Новое исследование..

Меркурий за время существования Солнечной системы сжался в радиусе более чем на 10 километров. Новое исследование показывает, что прежние оценки могли занижать это сжатие на 10-30 процентов.

Учёные из Немецкого аэрокосмического центра изучили глобальную карту неровностей поверхности Меркурия и сопоставили её с картами геологических разломов.

Оказалось, что в самых неровных районах следов сжатия меньше. Исследователи считают, что их могли скрыть обломки пород, оставшиеся после ударов астероидов.

Именно такие следы позволяют определить, насколько планета уменьшилась за миллиарды лет. На поверхности Меркурия это прежде всего складки и длинные изогнутые уступы, образовавшиеся при сжатии коры.

[Гаку Нисияма, ведущий автор исследования]:

«Сжатие Меркурия действительно важно, потому что это следствие эволюции планеты. И мы обнаружили, что сокращение радиуса Меркурия намного больше предыдущих оценок».

Учёные объясняют появление складок и уступов охлаждением планеты. Меркурий постепенно отдаёт тепло в космос, из-за чего его внутренние слои уменьшаются в объёме, а кора сжимается вместе с ними.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Новая оценка помогает точнее определить тепловую историю Меркурия. Для этого учёным важно понять нынешнее состояние его недр, в том числе размер твёрдого внутреннего ядра.

Получить новые данные должна миссия BepiColombo Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. Аппараты выйдут на орбиту Меркурия в ноябре, а научная работа начнётся в 2027 году.

Короткая ссылка на эту страницу: