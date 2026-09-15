Древняя Пальмира в Сирии привлекает туристов, несмотря на разрушения после войны

Туристы постепенно возвращаются в древнюю Пальмиру в Сирии. В 2015 году её захватили и частично разрушили..
Дата загрузки: 2026-09-16
Туристы постепенно возвращаются в древнюю Пальмиру в Сирии. В 2015 году её захватили и частично разрушили террористы. Через два года памятник эпохи поздней античности отвоевали. Но раскопки здесь пока не возобновились.
[Хасан аль-Али, глава управления древностей Пальмиры]:
«Только местные жители делают случайные находки. Все они переданы музею Пальмиры. Раскопки, возможно, начнутся только через несколько лет. Для этого надо получать разрешение».
Туристы начали возвращаться в конце 2024 года. По официальным данным, в Пальмиру приезжают сотни иностранцев и тысячи сирийцев.
Этот древний город был важным торговым центром и перевалочным пунктом для караванов на Великом шёлковом пути. Наивысшего расцвета Пальмира достигла в I-III веках нашей эры. Археологический памятник включает в себя руины храма Баала, колоннады, монументальные арки и гробницы.
[Энтони, турист из Великобритании]:
«Я приехал, чтобы увидеть эти древние руины, их красоту. Мне интересен мир древних цивилизаций. Эти древние руины хранят ключ к нашей истории».
Между тем работники туриндустрии ожидали большей оживлённости.
[Мохамед Абдул Латиф, управляющий отелем]:
«До войны Пальмира привлекала большое внимание как туристический центр, но, к сожалению, теперь стала забытым городом. Пока мы не видим никакой активности или работ по восстановлению инфраструктуры».
На пике своего развития в 2010 году Сирия привлекла 10 миллионов туристов, многие из них были иностранцами. После начала гражданской войны в 2011 году всё изменилось.
Но уже в первой половине этого года Сирию посетили примерно три с половиной миллиона путешественников. Это на 111% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.
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