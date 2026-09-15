Туристы постепенно возвращаются в древнюю Пальмиру в Сирии. В 2015 году её захватили и частично разрушили..

Древняя Пальмира в Сирии привлекает туристов, несмотря на разрушения после войны

Туристы постепенно возвращаются в древнюю Пальмиру в Сирии. В 2015 году её захватили и частично разрушили террористы. Через два года памятник эпохи поздней античности отвоевали. Но раскопки здесь пока не возобновились.

[Хасан аль-Али, глава управления древностей Пальмиры]:

«Только местные жители делают случайные находки. Все они переданы музею Пальмиры. Раскопки, возможно, начнутся только через несколько лет. Для этого надо получать разрешение».

Туристы начали возвращаться в конце 2024 года. По официальным данным, в Пальмиру приезжают сотни иностранцев и тысячи сирийцев.

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Этот древний город был важным торговым центром и перевалочным пунктом для караванов на Великом шёлковом пути. Наивысшего расцвета Пальмира достигла в I-III веках нашей эры. Археологический памятник включает в себя руины храма Баала, колоннады, монументальные арки и гробницы.

[Энтони, турист из Великобритании]:

«Я приехал, чтобы увидеть эти древние руины, их красоту. Мне интересен мир древних цивилизаций. Эти древние руины хранят ключ к нашей истории».

Между тем работники туриндустрии ожидали большей оживлённости.

[Мохамед Абдул Латиф, управляющий отелем]:

«До войны Пальмира привлекала большое внимание как туристический центр, но, к сожалению, теперь стала забытым городом. Пока мы не видим никакой активности или работ по восстановлению инфраструктуры».

На пике своего развития в 2010 году Сирия привлекла 10 миллионов туристов, многие из них были иностранцами. После начала гражданской войны в 2011 году всё изменилось.

Но уже в первой половине этого года Сирию посетили примерно три с половиной миллиона путешественников. Это на 111% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

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