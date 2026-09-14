Пластилиновых персонажей из британских мультфильмов выставили на аукцион

Знаменитые пластилиновые персонажи Уоллес и Громит могут оказаться в частных коллекциях. Британская студия Aardman проводит редкий..

Знаменитые пластилиновые персонажи Уоллес и Громит могут оказаться в частных коллекциях. Британская студия Aardman проводит редкий аукцион, приуроченный к её 50-летию. В каталог включены более 220 лотов.

На аукцион также выставлен пингвин-преступник Фезерс Макгроу, который недавно вернулся в мультфильме «Уоллес и Громит: самая дикая месть».

А это барашек Шон из новой полнометражной ленты «Барашек Шон и чудище лохматое». В Великобритании она выходит в прокат 18 сентября.

Все куклы сделаны из пластилина и силикона на проволочной основе. Мультфильмы снимают методом покадровой анимации.

[Уилл Бечер, режиссёр и аниматор студии Aardman]:

«Для полнометражных фильмов мы обычно создаём 12-15 копий одного и того же персонажа, например, когда работаем с барашком Шоном. Это нужно, чтобы аниматоры могли работать одновременно. Если бы у нас была одна кукла, потребовалось бы лет десять, чтобы создать полнометражный фильм».

За день команда аниматоров может создать всего несколько секунд готового фильма.

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Помимо кукол, на торги выставлен реквизит. А ещё на аукционе можно купить посещение студии Aardman и обед с её сооснователем Питером Лордом.

Торги официально открылись 4 сентября. Цены стартуют со 100 фунтов стерлингов. Ставки на некоторые куклы уже достигли семи-восьми тысяч.

[Сиан Тейлор, аукционист]:

«В обычной ситуации мы назвали бы оценочную стоимость, но такого аукциона раньше не было. Выставить на торги такую удивительную коллекцию непосредственно от Aardman – это редчайшая возможность».

Завершающий аукцион состоится 24 сентября. Вырученные деньги пойдут на обучение нового поколения аниматоров.

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