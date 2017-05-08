В канадской провинции Квебек — историческое наводнение

[Ханс Грюнвальд, мэр города Риго]:
«Люди были вынуждены эвакуироваться. Мы сажаем их в лодки, и они плачут, как дети. К сожалению, сейчас они в таком положении, что не могут полагаться на собственные силы».
Пострадал и Монреаль – самый густонаселённый город провинции.
В некоторых регионах объявлено чрезвычайное положение. Людей настоятельно просят соблюдать приказы об эвакуации.
[житель провинции Квебек]:
«Это бедствие. Большинство жителей уехали. Остались только те, кто в нескольких домах на возвышенностях, они не пострадали».
[жительница провинции Квебек]:
«Грустно, конечно. Я живу здесь 15 лет, это мой дом».
Для помощи людям дополнительно направили около 1200 военных. На восстановление потребуется не один день.
[Мартин Койтакс, министр общественной безопасности Квебека]:
«Наложились многие обстоятельства, поэтому последствия этой ситуации продлятся несколько недель».
Власти Квебека называют нынешние наводнения историческими. Они одни из сильнейших за несколько десятилетий.